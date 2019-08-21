"خدوا كراتين سجاير وفلوس".. 3 ينتحلون صفة رجال شرطة وينصبون على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:08 م
هبة عبدالحفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من كل: علي حسونة عبد الحفيظ محمد سن 23 عامل بكشك كائن شارع محمد صقر خفاجة ـ دائرة القسم ومقيم شارع المثلث ـ عزبة الهجانة دائرة القسم، وإسلام يونس السمان يونس سن 22 عامل بكشك كائن امتداد شارع عباس العقاد ـ دائرة القسم ومقيم شارع الهدى عزبة الهجانةـ دائرة القسم، بأنه حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص أدليا بأوصافهم التقريبية ادعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين وتحصلوا من كل منهما على ما يلي:
مبلغ مالي 9000 جنيه، عدد 2 كرتونة سجائر، كمية من كروت الشحن المستولى عليهم من المجني عليه الأول، مبلغ مالي 4000 جنيه، عدد 4 كراتين سجائر المستولى عليهم من المجني عليه الثاني، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبيهما وتبين أنهم كل من:
1. "محمد. ج. م" سن 24 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة السلام ثان
2. "أحمد. م. ع" سن 22 عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة
3. "محمد. ر. أ" سن 25 عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام اول
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ب وع 579 ماركة تويوتا كرولا قيادة المتهم الثاني " مستأجرة "والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين.
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة ".
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبيهما وتبين أنهم كل من:
1. "محمد. ج. م" سن 24 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة السلام ثان
2. "أحمد. م. ع" سن 22 عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة
3. "محمد. ر. أ" سن 25 عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام اول
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ب وع 579 ماركة تويوتا كرولا قيادة المتهم الثاني " مستأجرة "والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين.
وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة ".
وتم بإرشادهم ضبط عدد 5 كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم " سيئ النية " المدعو "شعبان. م. ع سن" 37 تاجر سجائر ومقيم 249 ـ الحى الرابع دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لدى أشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
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