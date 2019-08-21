"اندونيسيا" ترفع قيمة اشتراك الرعاية الصحية على 223 مليون مواطن بسبب عجز الميزانية
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:03 م
وكالات
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قالت سري مولياني وزيرة المالية الإندونيسية إن تعديل قيمة الاشتراك في البرنامج الوطني للرعاية الصحية في إندونيسيا بات ضروريا نظرا لآن قيمة الاشتراكات الحالية منخفضة للغاية. ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للانباء عن مولياني قولها أمام البرلمان الإندونيسي "إن عجز ميزانية هيئة إدارة البرنامج الوطني للرعاية الصحية خلال العام الحالي قد يزيد عن العجز المسجل في العام الماضي".
وكان العجز في ميزانية الهيئة في 2018 قد بلغ 19.4 تريليون روبية مقابل عجز قدره 13.8 تريليون روبية في 2017. وضخت الحكومة 10.3 تريليون روبية إلى ميزانية الهيئة في العام الماضي بعد أن ضخت 3.6 تريليون روبية في 2017 للمساعدة في تغطية العجز. يذكر أن عدد المشتركين في البرنامج وصل إلى 223.35 مليون شخص حتى أول أغسطس الماضي تتولى الحكومة تغطية 60% من اشتراكاتهم.
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