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العراق: اعتقال 5 داعشيات جنوب الموصل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:06 م
العراق: اعتقال 5 داعشيات جنوب الموصل
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أعلن مصدر أمني عراقي، بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 5 داعشيات بينهن عربيات الجنسية جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

 

وقال النقيب معتز فؤاد من شرطة نينوى إن "الشرطة المحلية اعتقلت اليوم 5 داعشيات خلال تواجدهن بمنزل في قرية اللزاكة ضمن ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل، بينهن سوريتان وأخرى ليبية وعراقيتان".

 

وأشار المصدر الى أن "قوات الشرطة اقتادتهن إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن وعرضهن على القضاء العراقي".

 

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

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