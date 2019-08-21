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التضامن: 8 مليون أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:01 م
التضامن: 8 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، 44% منهم أعمارهم ما بين 18-48 عاما.

وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الفئة التي تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" 88% منهم مرأة، و70% منهم موجودين في الصعيد، ونسبة الأمية بهم 62%.

وتابع، أن الآليات المتاحة للتوظيف قد يكون الأميين مهمشين منها، والوزارة تبحث عن قناة للتواصل مع هؤلاء لتوفير فرص عمل لهم حتى لا يكونوا مهمشين.

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