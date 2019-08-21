التضامن: 8 مليون أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:01 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، 44% منهم أعمارهم ما بين 18-48 عاما.
وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الفئة التي تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" 88% منهم مرأة، و70% منهم موجودين في الصعيد، ونسبة الأمية بهم 62%.
وتابع، أن الآليات المتاحة للتوظيف قد يكون الأميين مهمشين منها، والوزارة تبحث عن قناة للتواصل مع هؤلاء لتوفير فرص عمل لهم حتى لا يكونوا مهمشين.
وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الفئة التي تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" 88% منهم مرأة، و70% منهم موجودين في الصعيد، ونسبة الأمية بهم 62%.
وتابع، أن الآليات المتاحة للتوظيف قد يكون الأميين مهمشين منها، والوزارة تبحث عن قناة للتواصل مع هؤلاء لتوفير فرص عمل لهم حتى لا يكونوا مهمشين.
Advertisements