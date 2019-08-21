بـ"أسلوب كسر الباب".. ضبط 3 لسرقتهم خزينة محل ملابس بالموسكي





"حسين. أ. هـ" سن 38 عاطل ومقيم 25 شارع الدمياطي ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ( مسجل خطر ) فرض سيطرة تحت رقم 4929 فئة " أ " الزاوية والسابق اتهامه في عدد 13 قضية أخرهم 2792 لسنة 2013م الزاوية " مشاجرة وضرب " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 297 80 لسنة 2018م الزاوية " استعمال قسوة" والمقضي فيها بالحبس سنتين بجلسة 3052019م.

"سامح. س. ع" سن 39 جزمجي ومقيم 5 حارة كامل غنيم ـ القصيرين ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم 1899 لسنة 2014م الموسكي " سرقة ".

"مدحت. م. ع" سن 29 سائق ومقيم 34 شارع عبد الحليم الماذون ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.



وتم استهداف المتهمين الأول والثاني بمأموريات أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما المضبوطات التالية:



سلاح أبيض " سنجة " بحوزة المتهم الأول.

عدد 2 عتلة حديدية، كماشة بحوزة المتهم الثاني.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثالث أمكن ضبطه وبحوزته السيارة رقم م وم 237 ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون موديل 2013م (ويعمل عليها كسائق بشركة كريم ) والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالدخول للمكتب محل الواقعة بأسلوب " كسر الباب " وعثروا بمحل الواقعة على خزينة حديدية وبها المفتاح الأصلي الخاص بها وبفتحها تبين خلوها من ثمة مبالغ مالية، واستيلائهما على الخزينة الثانية وتمكنهما من فتحها وعثروا بداخلها على 7 الآف جنيه، 400 دولار وأضافا بتخلصهما من الخزينة الحديدية المشار إليها بإلقائها بالطريق العام وأضافا باقتصار دور المتهم الثالث على قيادة السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة



وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيدها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 1600 جنيه من متحصلات المبلغ المالي المستولي عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وأقر أن جملة المبلغ المالي المستولى عليه هو 7 الآف جنيه، 400 دولار.





وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.







كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة الموسكي من المدعو محمد عثمان عبد الحميد عثمان سن 46 تاجر ملابس وصاحب مكتب لبيع ملابس الجملة كائن 15 شارع الجيش ـ دائرة القسم ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر وله محل إقامة آخر بنها قليوبية باكتشافه كسر باب المكتب ملكه وسرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ مالي 7 ألاف جنيه، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي 22 ألف دولار ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب المكتبوبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من: