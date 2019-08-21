بـ"شنطة مفاتيح مصطنعة".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالنزهة

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة أثناء مرورها بشارع عمار بن ياسر دائرة القسم من ضبط كل تشكيل عصابي لسرقة السيارات يتكون من: " رجب. ع. ت" سن 35 عاطل ومقيم مركز إطسا الفيوم والسابق اتهامه في قضيتين أخرهمما2449 لسنة 2018م اطسا الفيوم " سرقة سيارة "، " صالح. س. ع" سن 31 عاطل ومقيم منشية طنطاوي ـ مركز سنورس الفيوم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 18180 لسنة 2018م سنورس فيوم " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1332019م.





وجاء ذلك حـــال استقلالهما السيارة رقم أ ن ق 846 ماركة هيونداي إلنترا حمراء اللون موديل 2016م " بدون ترخيص " وبحوزتهما حقيبة بداخلها (كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، 2 مفك، قطع بوجيهات، مفتاح انجليزي، واير، سلاح ابيض " كتر ".



وبمناقشتهما عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها بإسلوب " كسر الزجاج والمفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع أمكن التوصل إلي مالك السيارة وتبين انه يدعي محمد احمد محمود احمد سن34 مستخلص جمركي ومقيم 34 شارع عبد الهادي خطاب ـ دائرة قسم شرطة عين شمس.



وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة إعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات بذات الأسلوب واعترفا بارتكاب حادث سرقة أخر علي النحو التالي:



سرقة السيارة رقم ن ن س 528 ماركة سوزوكي فيتارا فستقي اللون موديل 1998م ملك المدعو رمضان لطفي فهمي حسن 58 تاجر ومقيم 13 شارع حسن السويسي ـ منشية البكري دائرة قسم شرطة مصر الجديدة 00 والمحرر بشأنها المحضر رقم 18495 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 23112018م



وتم بارشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة 00 وأضاف المجني عليه الأول بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.



وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.









