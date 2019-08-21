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ألمانيا تستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:54 م
ألمانيا تستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال متحدث باسم الحكومة الالمانية اليوم الاربعاء قبل اجتماع رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن المانيا تستعد لخروج بريطانيا عن الاتحاد من دون صفقة رغم أن برلين لا تزال تفضل الخروج البريطاني المنظم من الاتحاد الاوروبي.

وقال "ستيفن سايبرت" المتحدث باسم الحكومة: "لقد قلنا دائمًا أن الانسحاب البريطاني المنظم من الاتحاد الأوروبي أفضل من الانسحاب غير المنضبط، لكننا نعيش مع حقائق ويجب أن نستعد للحقائق الممكنة".

وأضاف: "أنه لهذا السبب، تم وضع نشاط مكثف على العديد من المستويات في اتخاذ الاستعدادات اللازمة على المستويين الأوروبي والألماني".

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