محافظ الدقهلية: إحالة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت الكرما للتحقيق

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية ميت الكرما للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الترخيص رقم 6 لسنة 2010 بعد مرور 9 سنوات.



وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة محاسبة جميع المقصرين في أي مكان يعمل فيه تحت مظلة الحكومة وأنه لن يتسامح مع أي نوع من أنواع التقصير والإهمال والذي يسبب ضياع الحقوق سواء للدولة أو المواطنين، وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة إيقاف الأعمال.



جاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على التقرير المعروض من الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على الوحدة المحلية بقرية ميت الكرما والذي أشار إلى قيام أحد المواطنين بتنفيذ الترخيص رقم 6 لسنة 2010 بعد مضي حوالي 9 سنوات منذ صدوره دون وجود ما يفيد تجديد الترخيص بالإضافة إلى قيام المواطن بالتعدي على الشارع العام.