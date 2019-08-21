رقص عمرو دياب ودينا الشربيني على أغنية "يوم تلات" (فيديو)
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:39 ص
شيماء الشاهيني
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أحدث النجم عمرو دياب، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد طرح أغنيته الجديدة "يوم تلات"، والتي تصدر هاشتاج يحمل اسمها تيرند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين فيديو للهضبة وهو يرقص على أنغام "يوم تلات" بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وعدد من أصدقائهما وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".
جدير بالذكر أن أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".
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