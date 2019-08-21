ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رقص عمرو دياب ودينا الشربيني على أغنية "يوم تلات" (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:39 ص
رقص عمرو دياب ودينا الشربيني على أغنية يوم تلات (فيديو)
عمرو دياب ودينا الشربيني
Advertisements
طباعة
شيماء الشاهيني
 
Advertisements

أحدث النجم عمرو دياب، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد طرح أغنيته الجديدة "يوم تلات"، والتي تصدر هاشتاج يحمل اسمها تيرند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين فيديو للهضبة وهو يرقص على أنغام "يوم تلات" بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وعدد من أصدقائهما وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

جدير بالذكر أن أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركة " NAY FOR MEDIA".​



Advertisements
المزيد عن: يوم تلات مواقع التواصل الأجتماعي عمرو دياب دينا الشربيني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا