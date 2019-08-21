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سولشاير يختار المسدد الأول لركلات الجزاء في اليونايتد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:42 ص
سولشاير يختار المسدد الأول لركلات الجزاء في اليونايتد
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شددت تقارير صحفية بريطانية على أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اختار المسدد الأول لركلات الجزاء.

وتعادل يونايتد مع نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1\1، في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر بوجبا ركلة جزاء في الشوط الثاني، وأضاع على مان يونايتد فرصة تحقيق الفوز، ولكن حدث نقاش بين بول وراشفورد قبل تسديد النجم الفرنسي للركلة في النهاية.

وأكدت صحيفة ‘‘ذا صن‘‘ البريطانية أن سولشاير اختار ماركوس راشفورد ليكون المسدد الأول لركلات الجزاء في مان يونايتد.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن المدرب النرويجي أخبر اللاعبين في غرفة خلع الملابس بهذا القرار، وانفعل على راشفورد وبوجبا بسبب الحديث الذي دار بين الثنائي خلال مواجهة ولفرهامبتون.

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