"البترول " توقع عقد إتفاق مع "الخدمة الوطنية لتحويل السيارات "للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى)





شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد اتفاق تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى) في محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز .









وقع الاتفاق عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية محسن المحلاوى مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، وعن قطاع البترول كل من أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " و عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك و هشام الصفتى رئيس شركة كارجاس ، بحضور مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات و هشام السيد رئيس قطاع التخطيط بالشركة الوطنية و محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.





ويقضى الاتفاق المبرم بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين ) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتى غازتك وكارجاس المتخصصتين في هذا النشاط ، وتشمل الخطة المتفق عليها في هذا الصدد إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات وذلك بواقع 30 محطة كمرحلة أولى و 24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، ومن المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة الى 350 محطة في 6 سنوات بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة .





وعقب التوقيع أكد طارق الملا على أهمية هذا الاتفاق الذى يأتي في اطار التعاون بين وزارات وأجهزة الدولة لسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بنظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى / بنزين ) والعمل المشترك لإستثمار الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بما يخدم خطط وبرامج الدولة والعمل على إستمرار توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن في مجال الوقود بجودة عالية ويسر كبير ، لافتاً الى ان هذا الاتفاق يؤدى الى زيادة عدد المحطات التي تقدم هذه الخدمات تيسيراً على المواطنين ولإتاحة الفرصة امامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعى في السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة في الاقبال مؤخراً على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نظراً لتكلفته المنخفضة وجودته العالية مشيراً الى تحرك الوزارة بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعى .









وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة اعداد السيارات المحولة والمحطات التي تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالي 2019/2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوقاً في هذا النشاط مشيرا الى ان هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الاقبال من المواطنين على تحويل السيارات ، وانه جار حالياً الاستمرار في التوسع في شبكة المحطات التي تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.





ومن جانبه اكد محسن المحلاوى مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية حرص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى تتبعه الشركة على المساهمة في توجه الدولة وبرنامج الحكومة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات مشيراً الى توفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة للشركة الوطنية والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المشروع الحيوى .







