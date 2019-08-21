طقس الخميس.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:39 ص
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يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا،
القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.
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