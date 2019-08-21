دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية

توجت دارين حجازي لاعبة مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.









يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله









وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.









وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد خمس ذهبيات وفضيتان وأربعة برونزيات.



