مصرع عاطل وإصابة آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بميت العطار ببنها
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:38 ص
محمد نبيل
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لقي عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بسبب الخلافات وتجارة المخدرات ما دفع أهالي المجني عليهم وأعوانهم للقيام بحرق منزل الجاني وإشعال النيران فيه انتقامًا منه.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف، وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي الخلاف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل ومصاب واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي مفتش المباحث والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، وجرى السيطرة على الموقف والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.
وكشفت التحريات والمعاينة أن مشاجرة نشبت بين طرف أول "ف. ح" الشهير "بسأتله" مسجل خطر مخدرات، وطرف تاني "م. ج" مصاب بطلق ناري، و"م. أ. ج" لقي مصرعه إثر طلق ناري، وتشاجر الطرفان بسبب الخلافات وتجارة المخدرات.
وعقب ذلك حضر أهالي الطرف الثاني وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة، وأشعلوا النيران بمنزل الطرف الأول وأعوانه ثأرًا للمجني عليهم، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وجرى تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية ومنع تجدد الخلافات.
وتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل ومصاب واشتعال النيران في منزل بقرية ميت العطار، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي مفتش المباحث والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، وجرى السيطرة على الموقف والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.
وكشفت التحريات والمعاينة أن مشاجرة نشبت بين طرف أول "ف. ح" الشهير "بسأتله" مسجل خطر مخدرات، وطرف تاني "م. ج" مصاب بطلق ناري، و"م. أ. ج" لقي مصرعه إثر طلق ناري، وتشاجر الطرفان بسبب الخلافات وتجارة المخدرات.
وعقب ذلك حضر أهالي الطرف الثاني وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة، وأشعلوا النيران بمنزل الطرف الأول وأعوانه ثأرًا للمجني عليهم، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وجرى تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية ومنع تجدد الخلافات.
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