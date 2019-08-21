البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريب مشترك بمشاركة المدمرة "XIAN-153"
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:34 ص
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نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية المدمرة الصينية ( XIAN-153 ) عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.
وذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.
تضمن التدريب عددا من الأنشطة البارزة منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر، مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، كذلك تنفيذ تدريبات للمواصلات الإشارية والعديد من تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً مما يؤكد قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية، كما يعد التدريب أحد نتائج التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.
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