وفد من "الأغذية العالمي" يزور الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروع المدرسة الذكية



حضر اللقاء كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس خالد عبد الراضي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





أجرى "منجستاب هايلي" الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والسفير "رضا بيبرس" مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمشرف على القطاع الأوروبي السفير رضا بيبرس، والوفد المرافق لهم، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر، لمتابعة تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، وذلك في إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم نحو تحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية.وبدأت جولة الوفد بزيارة مدرسة الفتاتيح المجتمعية ذات الفصل الواحد بمركز ومدينة الطود، ومدرسة الرياينة المجتمعية بمركز ومدينة أرمنت، أعقبها لقاءً مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمناقشة الأنشطة المختلفة المنفذة من جانب برنامج الأغذية العالمي داخل المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.وأعرب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر منجستاب هايلي، خلال لقاءه مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن سعادته بما حققه البرنامج داخل محافظة الأقصر، مؤكدًا استمرار البرنامج في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ومن بينها مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وتطوير المدارس المجتمعية.ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بجهود برنامج الأغذية العالمي والتي تساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما تمتلكه من خبرات في الوصول بالتنمية إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم والالتزام بتعزيز الشراكة مع البرنامج.