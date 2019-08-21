إرتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر" الى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى





أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر الى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر ، وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وادخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي والذى يربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج ، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً الى 12 بئراً ، مشيرا الى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهريمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين منذ بدء باكورة انتاج الحقل في ديسمبر 2017.









وأوضح عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، أن الشركة التي تم اسناد مهمة تنمية الحقل إليها قد نجحت في وضع باكورة انتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 مروراً بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي مما كان له آثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية بالإضافة الى تطوير منصة التحكم البحرية لإستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكى الثانى بطول 160 كم والذى تم الانتهاء من مده في مارس الماضى للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.







