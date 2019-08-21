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ننشر رقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:23 ص
ننشر رقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان
الدكتورة غادة والي - أرشيفية
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آيات عامر
 
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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.
 
وأضافت، أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.
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