أبرزها "وفد كاميروني يزور الجامع الأزهر".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها وفد كاميروني يزور الجامع الأزهر ، وانقطاع التيار الكهربائي مجددا في عدد من أحياء العاصمة الفنزويلية.

توضيح عاجل من هيئة السكة الحديد للمسافرين اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، والتأخيرات تتضمن التالي:

وفد كاميروني يزور الجامع الأزهر

زار الدكتور عليم جياتو، وزير الصحة بالكاميرون، ومحمد ولبرنغ، سفير الكاميرون بمصر، برفقة وفد دبلوماسي كاميروني، الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وإبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أشاد د.عليم جياتو، وزير الصحة الكاميروني بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، وخاصة دوره في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الائمة والوعاظ الوافدين، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية، مقدمًا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولمصر قيادة وشعبًا.

خروج 4 صهريجات عن القضبان بخط المناشي القاهرة

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لجمهور ركابها عن تأخر بعض قطارات خط المناشي القاهرة.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التأخر كان لبعض قطارت خط المناشي إيتاي البارود القاهرة.

وأكدت أنه في تمام الساعه ٢٢:٥٥، وأثناء سفرية مشحون ترباين ٥٦٢٢/٢٠٠٧ من محطة الاتحاد خط القاهرة المناشي خرجت أربع صهريجات عن القضبان من مشغولية خط الطوالى بحوش محطة الاتحاد وبوقته تنبه بقيام معدات الرفع وجاري رفع الحادث وتشغيل الخط جزئيا على جانبي محطة الاتحاد موقع الحادث ولا توجد أي وفيات أو إصابات.

انقطاع التيار الكهربائي مجددا في عدد من أحياء العاصمة الفنزويلية

أفادت وسائل إعلام فنزويلية، مساء أمس الثلاثاء، عن حصول انقطاع في التيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة كراكاس.

وبحسب قناة "تيلي سور" الفنزويلية، فإن العاصمة كراكاس شهدت، يوم أمس ليلا، انقطاعا كهربائيا لساعات عدة دون معرفة السبب.

وأوضح السكان أن الكهرباء عادت بعد الظهر إلى بعض المناطق وبقيت مقطوعة في مناطق أخرى من العاصمة.