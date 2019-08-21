أستراليا تنضم إلى قوات واشنطن لحماية الملاحة في هرمز
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:51 ص
ترجمة منار طارق
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انضمت أستراليا إلى بريطانيا والبحرين في التوقيع على مهمة أمنية بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الشحن الدولي في مضيق هرمز.
قال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الأربعاء إن أستراليا ستساهم بقوات وطائرة مراقبة وفرقاطة تابعة للبحرية لحماية خطوط الشحن قبالة سواحل إيران، مشيرا الي ان هذا مساهمة "متواضعة وذات مغزى ومحدودة زمنيًا" للمصالح الوطنية والاقتصادية لأستراليا.
يمر ما لا يقل عن 15 ٪ من النفط الخام وما يصل إلى 30 ٪ من النفط المكرر الموجه إلى أستراليا عبر الخليج الفارسي.
سيتم إعادة توجيه السفينة الحربية من عملية لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط، بينما ستتمركز القوات الأسترالية في المقر الرئيسي الذي ينسق مهمة الأمن البحري بقيادة الولايات المتحدة.
في البداية، ستشارك أستراليا لمدة ستة أشهر على الأقل.
قال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الأربعاء إن أستراليا ستساهم بقوات وطائرة مراقبة وفرقاطة تابعة للبحرية لحماية خطوط الشحن قبالة سواحل إيران، مشيرا الي ان هذا مساهمة "متواضعة وذات مغزى ومحدودة زمنيًا" للمصالح الوطنية والاقتصادية لأستراليا.
يمر ما لا يقل عن 15 ٪ من النفط الخام وما يصل إلى 30 ٪ من النفط المكرر الموجه إلى أستراليا عبر الخليج الفارسي.
سيتم إعادة توجيه السفينة الحربية من عملية لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط، بينما ستتمركز القوات الأسترالية في المقر الرئيسي الذي ينسق مهمة الأمن البحري بقيادة الولايات المتحدة.
في البداية، ستشارك أستراليا لمدة ستة أشهر على الأقل.
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