هؤلاء عارضوا ظهور سوسن بدر بهذا اللوك الجديد
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:18 ص
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عارضت ابنة الفنانة سوسن بدر وحفيدتها ياسمين ظهور سوسن بدر باللوك الجديد الذي أصبح حديث السوشيال ميديا، أمس واحتل اسمها رقم واحد في تريند جوجل اليوم الأربعاء، حيث ظهرت بشعرها الأبيض وقررت أن تحتفل بالعيد بهذا الشكل الجديد على الرغم من معارضة ابنتها.
خلال لقاء الفنانة سوسن بدر مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc، قالت إنها قررت تغيير اللوك الخاص بها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس".
وتحدثت سوسن بدر عن أبو العروسة، قائلة إنه من أفضل المسلسلات التي اهتمت بالطبقة الوسطى، وحرص على مناقشة تغيير بعض عادات المجتمع الخاطئة في تجهيز العروسة وخلافه.
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