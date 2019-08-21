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بدء وصول الوفود المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات بعين شمس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:34 ص
بدء وصول الوفود المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات بعين شمس
صورة من الحدث
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أية حمروشي
 
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بدأت منذ الصباح، أولى فاعليات الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية حيث توافد على كلية الزراعة جامعة عين شمس وفود جوالة جامعات "قناة السويس وسوهاج وأسوان وبورسعيد وبنها والقاهرة والمنوفية ودمياط والمنصورة والأزهر، كما تم استقبال وفد ممثل عن جوالة دولة ليبيا وآخر عن دولة تونس ويقوم كل وفد فور وصوله بتسلم الأرض المخصصة له وبدء أعمال بناء الأرض وإقامة الخيمة وملحقاتها.

وتطبيقا للشعار المميز للدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية "نحو مواطن عالمى" يقوم كل وفد مشارك بإختيار دولة من مختلف دول العالم للتعبير عن ثقافتها وحضارتها وذلك من خلال المظهر المميز للخيمة والفاعليات المتنوعة التى ستقام على مدار تسع أيام.

يذكر أن جامعة عين شمس قد نظمت الدورة الكشفية القمية الأولى والدورة الكشفية القمية الثانية عشر وتقوم هذا العام بتنظيم الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية والتى تعمل طبقًا لإستراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
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