يوم تعريفي للطلاب الجدد ببرنامج الساعات المعتمدة بأسنان عين شمس



بحضور طارق صلاح عميد الكلية السابق، كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عمرو عبد العزيز رئيس قسم طب أسنان الاطفال،، مروة القصبى، بسمة جمال وعدد من اولياء الأمور والطلاب.



حيث اشار محمد ضياء عميد الكلية ان برنامج الساعات المعتمدة يسمح للطلاب بتوزيع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية على مدار سنوات دراستهم، وإذا رسب طالب في مقرر دراسي، فعليه أن يعيد هذا المقرر منفردا إذا كان مقرر إجباري، أو يدرس مقرر بديل إذا كان المقرر اختياري، كما أنه يتمتع بمزايا عديدة على مدار العام منها ان الطلبة اللذين لا يستطيعون أن يدرسوا (18) ساعة في الفصل الدراسي الواحد، لسبب أو لآخر، فإنهم يستطيعون أن يدرسوا (15) أو (12) ساعة، وفى بعض الحالات، يستطيعون أن يدرسوا حتى تسع أو ست ساعات.



كما استعرض محمد ضياء نشأة الكلية وتطورها وما تتميز به، حيث انها تتميز بتخريج طالب قادر علي ممارسة المهنة بنسبة ٧٠%، لأنه يكون قد اكتسب خبرات ومهارات عديدة خلال فترة دراسته، حيث يبدأ الطالب بدخول العيادات والتطبيق العملى على المرضى في السنة الخامسة، كما يتيح برنامج الساعات المعتمدة كورسات للطلاب بفصل الصيف لتحسين المستوى.



واوضح ان الكلية تحتوي علي 21 عيادة تضم العديد من الوحدات مجهزة بأحدث الاجهزة والمعدات التي تواكب سرعة تطور التكنولوجيا الحديثة في مجال طب الأسنان، انشاء معمل محاكاة لتدريب الطلاب الي جانب المعامل التخصصية الاخري مثل معمل علاج الجذور.





وأضاف انه تم تطوير وتحديث نظام الدراسة بالنسبة لسنة الامتياز حيث يتم وضح خطة علاج متكاملة للمريض بشكل علمي لتحسين قدرات الطلاب بشكل مستمر.



واوضح كريم البطوطي ان برنامج الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يتميز باستقبال ما يقرب على ١٠٠ طالب فقط بمعدل ثلاث اساتذة لكل 20-25 طالب.



وأضاف ان كلية طب الأسنان تضم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميا ومهنيا، هذا بجانب التطور المستمر بكافة اقسامها من خلال الأجهزة والمعدات وطرق التدريس المختلفه.



وأضافت دكتورة بسمة جمال ان مبنى كلية طب الأسنان يحتوى على أربعة ادوار به ثلاثة عشر عيادة ووأربعة عشر قسم، كما يحتوى على معدات مجهزة بتقنية عالية لتدريب الطلاب، هذا بجانب تميز الكلية بمعالجة حالات الشق تحت رعاية الدكتورة مروة القصبى، مشيرة إلى أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا العديد من الأبحاث العلمية وتم نشرها بمجلات عالمية.



كما تم عرض فيديو تعريفي للكلية، فتح باب النقاش حول البرنامج والرد علي الاستفسارات.



وقام الحضور بتفقد الكلية ومعمل علاج الجذور والتدريب، وعيادات جراحة الفم والوجه والفكين، الخلايا الجذعية، الليزر، التقويم الرقمي ووحدة التعقيم المركزي الالكتروني.





نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس برئاسة ضياء زين العابدين، يوم تعريفي، للطلاب الجدد برنامج الساعات المعتمدة بالكلية تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.