باريس سان جيرمان يوافق على اقتراح برشلونة بشأن نيمار



وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يما

نع فكرة الإعارة ولكنه اعترض على قيمة شراء العقد والشي ترغب إدارة النادي الباريسي أن تكون قيمته 200 مليون يورو تقريبا بينما عرض برشلونة 150 مليون يورو فقط.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد يحاول اقناع إدارة باريس سان جيرمان بعرص لاعبين مع مبلغ مالي كبير ولكن تم رفض هذه الاقتراحات بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.