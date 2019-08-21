باريس سان جيرمان يوافق على اقتراح برشلونة بشأن نيمار
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:57 ص
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية فرنسية عن بأنه من المحتمل أن توافق إدارة باريس سان جيرمان على اقتراح برشلونة بشأن ضم نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يمانع فكرة الإعارة ولكنه اعترض على قيمة شراء العقد والشي ترغب إدارة النادي الباريسي أن تكون قيمته 200 مليون يورو تقريبا بينما عرض برشلونة 150 مليون يورو فقط.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد يحاول اقناع إدارة باريس سان جيرمان بعرص لاعبين مع مبلغ مالي كبير ولكن تم رفض هذه الاقتراحات بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يحاول إقناع إدارة PSG بعرض لاعبين بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ولكن قوبلت هذه الاقتراحات بالرفض بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يمانع فكرة الإعارة ولكنه اعترض على قيمة شراء العقد والشي ترغب إدارة النادي الباريسي أن تكون قيمته 200 مليون يورو تقريبا بينما عرض برشلونة 150 مليون يورو فقط.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد يحاول اقناع إدارة باريس سان جيرمان بعرص لاعبين مع مبلغ مالي كبير ولكن تم رفض هذه الاقتراحات بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يحاول إقناع إدارة PSG بعرض لاعبين بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ولكن قوبلت هذه الاقتراحات بالرفض بالإضافة إلى عرض يوفنتوس بالتنازل عن خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.
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