اليوم.. وزير الآثار يشارك في المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بلندن
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:10 ص
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يشارك وزير الآثار الدكتور خالد العناني، في افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 الذي تنطلق فعالياته بجامعة ليدن بهولندا.
وذلك تلبية لدعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا، حيث سيلقى محاضرة خلال فعاليات المؤتمر بعنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية"، يسلط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها مصر في الحفاظ على آثار وتراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة.
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