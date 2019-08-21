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"الحب خدعة" لشيرين الجديدة تتخطى مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:21 ص
الحب خدعة لشيرين الجديدة تتخطى مليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)
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استطاعت أغنية "الحب خدعة" للمطربة شيرين عبد الوهاب، أن تقترب من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها في قناة شيرين في 14 أغسطس الجاري، حيث حققت حتى الآن أكثر من 1,594,682 مشاهدة.

ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية حيث علق البعض قائلًا:" شيرين أفضل مطربة فى الوطن العربى"، "صوت شيرين وإحساسها هنا بالأغنية هذه دمار".

الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.

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