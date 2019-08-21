طلاب الثانوية "دور ثاني" يؤدون اليوم امتحانات الرياضيات البحتة والإحصاء
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:06 ص
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يؤدي طلاب الثانوية العامة فى الدور الثاني بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي 3558 طالبًا وطالبة.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي 7092 طالبًا وطالبة.
بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي طالب.
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