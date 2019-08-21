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"أنا غير" لعمرو دياب تتخطى نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:58 ص
أنا غير لعمرو دياب تتخطى نصف مليون مشاهدة (فيديو)
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طرح النجم عمرو دياب، أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي يحمل نفس الإسم.

واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن من تسجيل أكثر 500 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.


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