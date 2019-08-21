"الدباح": تطوير سور مجرى العيون بأيادي مصرية خالصة



وأضاف "الدباح"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سيتم إزال الإشغالات خلف سور مجرى العيون، وهذا سيأخذ بعض الوقت.



وتابع المشرف على أعمال تطوير سور مجرى العيون، أنه يتم تطوير المشروع بفنيين وعاملين بأيادي مصرية خالصة.

قال عاطف الدباح، المشرف على أعمال تطوير سور مجرى العيون، إن أعمال التطوير والصيانة بدأت منذ شهر، موضحا أنه تم تقسيم عملية التطوير إلى ثلاثة جوانب، وهي: علمي وفني، وتنفيذي.