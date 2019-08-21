ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الدباح": تطوير سور مجرى العيون بأيادي مصرية خالصة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:14 ص
الدباح: تطوير سور مجرى العيون بأيادي مصرية خالصة
عاطف الدباح
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال عاطف الدباح، المشرف على أعمال تطوير سور مجرى العيون، إن أعمال التطوير والصيانة بدأت منذ شهر، موضحا أنه تم تقسيم عملية التطوير إلى ثلاثة جوانب، وهي: علمي وفني، وتنفيذي. 

وأضاف "الدباح"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سيتم إزال الإشغالات خلف سور مجرى العيون، وهذا سيأخذ بعض الوقت.

وتابع المشرف على أعمال تطوير سور مجرى العيون، أنه يتم تطوير المشروع بفنيين وعاملين بأيادي مصرية خالصة.
Advertisements
المزيد عن: مصر سور مجرى العيون توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا