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دونجا يكشف علاقته بمحمد صلاح وسبب تصريحاته مع الـ CNN

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:05 ص
دونجا يكشف علاقته بمحمد صلاح وسبب تصريحاته مع الـ CNN
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح نبيل عماد دونجا نجم براميدز بأن علاقته ممتازة بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي وأكد أن سبب تصريحاته مع شبكة CNN هو حزنه بسبب رغبته في الفوز بأمم أفريقيا الأخيرة التي توجت الجزائر بلقبها.

قال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " علاقتي رائعة مع محمد صلاح وكان يلازمني ويصاحبني في بطولة أمم أفريقيا لأن (دمي خفيف)".


وأضاف :"لم نتعرض لأي ضغوط بسبب الجمهور أثناء بطولة أمم أفريقيا والبعض كان يحضر المعسكر لالتقاط الصور مع محمد صلاح".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" كان هناك تقصير من لاعبي المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وسبب حزن صلاح في تصريحاته الأخيرة هو رغبته في الفوز بالبطولة".
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