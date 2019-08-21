دونجا يكشف علاقته بمحمد صلاح وسبب تصريحاته مع الـ CNN





قال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " علاقتي رائعة مع محمد صلاح وكان يلازمني ويصاحبني في بطولة أمم أفريقيا لأن (دمي خفيف)".







وأضاف :"لم نتعرض لأي ضغوط بسبب الجمهور أثناء بطولة أمم أفريقيا والبعض كان يحضر المعسكر لالتقاط الصور مع محمد صلاح".



واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" كان هناك تقصير من لاعبي المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وسبب حزن صلاح في تصريحاته الأخيرة هو رغبته في الفوز بالبطولة".

صرح نبيل عماد دونجا نجم براميدز بأن علاقته ممتازة بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي وأكد أن سبب تصريحاته مع شبكة CNN هو حزنه بسبب رغبته في الفوز بأمم أفريقيا الأخيرة التي توجت الجزائر بلقبها.