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أستاذ علوم سياسية: مبادرة شباب الإخوان الإرهابية للتصالح تثير الضحك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:03 ص
أستاذ علوم سياسية: مبادرة شباب الإخوان الإرهابية للتصالح تثير الضحك
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نعيم يوسف
 
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وصف الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، المبادرة التي أطلقها 1350 شاب ينتمون لجماعة الإخوان، للتصالح والخروج من السجن، مقابل اعتزال العمل السياسي، ودفع 5 آلاف دولار لصندوق تحيا مصر، بأنها "تثير الضحك، وأقرب إلى النكتة منها إلى المبادرة".

وأضاف "عارف"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية": من أين لهؤلاء الشباب وهم موجودون في السجون القدرة على دفع 5 آلاف دولار، وهي تساوي راتب موظف متوسط في مصر لمدة عام كامل.

وتابع: إن هذا يبين وجود تخطيط من قيادات الجماعة في الخارج وراء هذه المبادرة، لافتا إلى أن الجماعة لها خبرة كبيرة في إدارة وتنظيم أمورهم داخل السجون، ومن الواضح أنها جاءت من القيادات في الخارج، مشددا على أنها مناورة للعودة للمشهد مرة أخرى، ويجب أن يتم رفضها لأن الدول تدار بالقانون.

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