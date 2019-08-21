استشاري أمراض القلب: التوتر والعصبية تؤدي لأمراض الشريان التاجي
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:20 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب، إن التوتر والعصبية من الأسباب التي تؤدي إلى أمراض الشريان التاجي في القلب.
وأضاف "عمار" في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا ليس مع كل حالات التوتر العصبي، لأن بعضها يكون إيجابيا وجيدا، مثل التوتر الذي يصاحب المقابلات التلفزيونية أو الأحداث وغيرها.
وتابع استشاري أمراض القلب بمعهد القلب، أن الحالة النفسية عامل محفز لأمراض القلب، وعلى سبيل المثال من يعانون من ضيق في الشريان التاجي، يجب عليهم الانتباه لأن العصبية والتوتر تحفز المرض.
وأضاف "عمار" في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا ليس مع كل حالات التوتر العصبي، لأن بعضها يكون إيجابيا وجيدا، مثل التوتر الذي يصاحب المقابلات التلفزيونية أو الأحداث وغيرها.
وتابع استشاري أمراض القلب بمعهد القلب، أن الحالة النفسية عامل محفز لأمراض القلب، وعلى سبيل المثال من يعانون من ضيق في الشريان التاجي، يجب عليهم الانتباه لأن العصبية والتوتر تحفز المرض.
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