دونجا : براميدز اتولد كبير ولا أشجع أي فريق في مصر

أشاد نبيل عماد دونجا نجم براميدز بناديه وأكد أن ولد كبيراً وأكد عدم انتماؤه لأي نادي في مصر.

أشاد نبيل عماد دونجا نجم براميدز بناديه وأكد أن ولد كبيراً وأكد عدم انتماؤه لأي نادي في مصر.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"براميدز النادي الوحيد في مصر الذي لا يعاني أي مشاكل و (اتولد كبير) وواجهنا الأهلي 4 مرات ولم نتلق أي هزيمة".