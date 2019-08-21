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دونجا : براميدز اتولد كبير ولا أشجع أي فريق في مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:18 ص
دونجا : براميدز اتولد كبير ولا أشجع أي فريق في مصر
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أشاد نبيل عماد دونجا نجم براميدز بناديه وأكد أن ولد كبيراً وأكد عدم انتماؤه لأي نادي في مصر.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"براميدز النادي الوحيد في مصر الذي لا يعاني أي مشاكل و (اتولد كبير) وواجهنا الأهلي 4 مرات ولم نتلق أي هزيمة".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :"عائلتي تشجع الأهلي ولا أشجع أي فريق في مصر عقدي ينتهي مع براميدز الموسم بعد المقبل".
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