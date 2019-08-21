ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مشاكل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مع إصابات لاعبيه تزداد سوءا كل يوم والتحق إبراهيم دياز بعيادة الملكي.



ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية بيانا عن ريال مدريد نشره اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فال فيه : "أظهر الفحص الطبي الذي خضع له إبراهيم دياز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى وسيتم تقييم تطور حالته".



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع غياب دياز عن الملاعب بسبب هذه الإصابة ما بين 3 إلى 4 أسابيع.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دياز أصبح خامس لاعب سيحرم الملكي من خدماته مع بداية الموسم الجديد بعد إصابة كلا من الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريجو والبلجيكي إيدين هازارد.



وأكدتت الصحيفة الإسبانية أن الضربة الأقوى للملكي كانت إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.