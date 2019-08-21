تكلفة خيالية لعطلة كورتني كارداشيان الأخيرة!





أفادت تقارير أمريكية بأن تكفلة الإجازات الترفيهية التي قضتها نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان، بمناطق مختلفة في القارة الأوروبية، كلفتها مبالغ مالية خيالية.





ونقلًا عن مصدر مطلع، فإن كورتني أنفقت مبلغًا هائلًا على تلك الإجازات التي اشتملت على رحلات طيران خاص، إضافة إلى مبالغ إضافية كبيرة على مجموعة من الأشخاص المرافقين لها.





وقدر هذا المصدر إجمالي ما أنفقته كورتني على إجازاتها الصيفية هذا العام بنحو مليون دولار.



