ريال مدريد يواصل مضايقة برشلونة

كشفت تقارير إعلامية اسبانية أن ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وذكر البرنامج الإسبانى الشهير "التشرينجيتو"، إن نادي برشلونة قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم نيمار علي سبيل الإعارة، علي أن يتم إنتقاله للنادي الكتالوني بشكل نهائي الصيف المقبل مقابل 160 مليون يورو.









وأضاف البرنامج الاسباني أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض جديد لضم "نيمار" يفيد بحصوله على خدمات اللاعب بشكل نهائي، بشرط وضع بند يتحمل من خلاله سان جيرمان راتب اللاعب البرازيلى فى حال إصابته.









رويتنافس برشلونة مع غريمه ريال مدريد على ضم النجم البرازيلي البالغ 27 عاما، وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، أو بقائه لموسم آخر في باريس.



