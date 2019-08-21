دونجا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك

أكد نبيل عماد دونجا نجم براميدز تلقيه عروض من الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل وأن إدارة براميدز رفضت العرض.





وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات والأهلي والزمالك طلبوا انضمامي لهم ولكن إدارة براميدز رفضت وراض بقرار الإدارة".





واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" أتمنى انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي وطارق حامد نجم الزمالك إلى براميدز".



