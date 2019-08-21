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دونجا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:50 ص
دونجا يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد نبيل عماد دونجا نجم براميدز تلقيه عروض من الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل وأن إدارة براميدز رفضت العرض.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات والأهلي والزمالك طلبوا انضمامي لهم ولكن إدارة براميدز رفضت وراض بقرار الإدارة".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" أتمنى انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي وطارق حامد نجم الزمالك إلى براميدز".

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