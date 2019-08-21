100 مليون مشاهدة لأغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد (فيديو)





حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان، والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من 100 مليون مشاهدة وذلك منذ طرحها بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 8 يوليو الماضي وحتى الآن.





واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، غير أنها فقدت المركز الأول لصالح فيديوهات أخرى، بعد فترة من اطلاقها.





يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية طرحه أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.





أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.