"قمحة" يكشف طريقة اختراق قناة الجزيرة الإرهابية للعقول العربية عن طريق استمرارهم في الكذب
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:38 ص
نعيم يوسف
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قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن القنوات الفضائية التي تجري لقاءات مع إرهابيين، استطاعت اختراق العقول عن طريق الاستمرار في الكذب.
وأضاف "قمحة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذه القنوات وبالتحديد قناة الجزيرة دخلت للشعوب العربية من منطق "الرأي والرأي الآخر"، وكانت هذه فكرة جديدة على العقول العربية، بالإضافة لاستقطابهم ببعض المشاهد من فلسطين.
وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدقة غير موجودة في هذه القنوات، وهي أداة في أجهزة مخابرات، وتم استخدام الجزيرة، وأحد المذيعين فيها لعمل لقاءات في كهوف الإرهابيين في أفغانستان، وبعدها تم دك هذه الكهوف.
وأضاف "قمحة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذه القنوات وبالتحديد قناة الجزيرة دخلت للشعوب العربية من منطق "الرأي والرأي الآخر"، وكانت هذه فكرة جديدة على العقول العربية، بالإضافة لاستقطابهم ببعض المشاهد من فلسطين.
وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الدقة غير موجودة في هذه القنوات، وهي أداة في أجهزة مخابرات، وتم استخدام الجزيرة، وأحد المذيعين فيها لعمل لقاءات في كهوف الإرهابيين في أفغانستان، وبعدها تم دك هذه الكهوف.
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