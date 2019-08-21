مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 21 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة دينامو زغرب وروزنبورج بدوري أبطال أوروبا.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

دوري أبطال أوروبا “ذهاب مباريات تحديد المتأهل لدور المجموعات”.

يانج بويز السويسري x سرفينا زافيزادا الصربي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





أوليمبياكوس اليوناني x كراسنودار الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





دينامو زغرب الكرواتي x روزنبورج تروندهايم النرويجي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” الجولة الثانية “المجموعة الأولى”.





الرفاع البحريني x هورسيد الصومالي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





إتحاد طنجة المغربي x الزوراء العراقي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





الدوري القطري “الجولة الأولى”

السد x الوكرة، تقام المباراة في تمام 04:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و05:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD، وbeIN SPORTS HD.





قطر x الدحيل، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD، وbeIN SPORTS HD.