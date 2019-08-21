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دونجا : السعيد أفضل صانع ألعاب في مصر وليس له بديل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:04 ص
دونجا : السعيد أفضل صانع ألعاب في مصر وليس له بديل
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد نبيل عماد دونجا نجم براميدز بزميله في الفريق عبد الله السعيد وأكد أنه أفضل صانع ألعاب في مصر وأنه ليس له بديل.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " علي جبر ومحمد حمدي وعمر جابر وعبد الله السعيد من أقرب اللاعبين لي في براميدز".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :" عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب في مصر بعد محمد أبو تريكه وليس له بديل".
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