ضبط 6 متهمين تعدوا على معاق داخل صالون حلاقة في الشرقية

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 شباب متهمين بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بكفر "إبراش" التابع لدائرة المركز.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمتهمين وهم يعتدون على وأخذ الشاب، والذي يُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي راح يتوسل للمعتدين، لكنهم لم يرحموا توسلاته وأخذوا في التعدي عليه بالضرب حتى دخل في نوبة بكاء، فيما كان ذلك بغرض التسلية من جانبهم، بحسب الفيديو.



وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب، تم ضبطهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.