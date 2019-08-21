ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط 6 متهمين تعدوا على معاق داخل صالون حلاقة في الشرقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:47 ص
ضبط 6 متهمين تعدوا على معاق داخل صالون حلاقة في الشرقية
اللواء عاطف مهران - مدير أمن الشرقية
Advertisements
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 شباب متهمين بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بكفر "إبراش" التابع لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمتهمين وهم يعتدون على وأخذ الشاب، والذي يُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي راح يتوسل للمعتدين، لكنهم لم يرحموا توسلاته وأخذوا في التعدي عليه بالضرب حتى دخل في نوبة بكاء، فيما كان ذلك بغرض التسلية من جانبهم، بحسب الفيديو.

وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب، تم ضبطهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الوصل - الإمارات
2
x
18:15
0
الهلال - السودان
الاتحاد - السعودية
3
x
19:15
0
العهد - لبنان
دوري أبطال أوروبا
أبويل نيقوسيا - قبرص
0
x
21:00
0
أياكس أمستردام - هولندا