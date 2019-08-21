أمير عزمي: رحيل كهربا "أمر يخصه" ومدبولي " لاعب متميز"

"رحيل كهربا حاجة تخصه" بهذه الكلمات بدأ أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك حديثه.

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :رحيل كهربا امر يخصه، كان من المفترض ان ينهي مبارياته مع الزمالك ثم بعد ذلك ينوي الرحيل اذا أراد.

واردف : كهربا لم يتحدث معنا عن أي ازمة مادية من قبل تخص مستحقاته.





وانتقل بالحديث عن احمد مدبولي المنضم حديثا للاسماعيلي قائلا : لاعب جيد للغايه، ومن افضل من شارك مع خالد جلال، كان دائما يظهر بمستوى متميز.





واتم كلماته : خالد جلال كان يدفع بمدبولي لانه يستحق، فرئيس النادي لم يفرض علينا أي لاعب لكي يشارك، ولكنه اوقات كان يتسائل لماذا هذا اللاعب لا يشارك.