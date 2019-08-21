في ذكرى ميلاده.. رحلة عزت أبو عوف بين التمثيل وتقديم البرامج واكتشاف المواهب





قبل قرابة شهرين، فُجع الوسط الفني برحيل أحد أهم فنانيه وأكثرهم موهبة، شكل رحيل الفنان عزت أبوعوف رغم مرضه في مطلع يوليو الماضي، صدمة لمحبيه من داخل الوسط الفني وخارجه.





واليوم الأربعاء، يحتفل عشاقه ومحبيه بعيد ميلاده الحادي والسبعين، حيث ولد الراحل في الحادي والعشرين من أغسطس ١٩٤٨، ورغم تخرجه في كلية الطب إلا أن الراحل أثر الفن عليه، حيث تنوعت مواهبه بين التمثيل والتلحين وتقديم البرامج وتشكيل فرق موسيقية وإدارة المهرجانات واكتشاف المواهب الفنية.





جاءت بداية "أبو عوف" بمشاركته في فرقة "بلاك كوتس"، وبعدها أسس مع شقيقاته الأربعة (مها، منى، منال، ميرفت) وحقق من خلالها نجاح كبير، وقدم من خلالها الفنان محمد فؤاد، لكن الفرقة سرعان ما تفككت لانشغال شقيقاته بحياتهن الشخصية.





اتجه "أبو عوف" للتمثيل في عام ١٩٩٢، حيث شارك عمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم"، وبعده شارك في العديد من الأفلام منها "طيور الظلام، كشف المستور، امرأة هزت عرش مصر، بخيت وعديلة، الجزيرة وحسن مرقص" والمسلسلات الناججة، من بينها "نصف ربيع الآخر، هوانم جاردن سيتي، أم كلثوم، أماكن في القلب، أميرة في عابدين"، بخلاف العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية.





إلى جانب التمثيل، قدم الراحل عدد من البرامج التلفزيونية منها: "هرم الأحلام والقاهرة اليوم"، كما رأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدة دورات بداية من عام 2008.





على الجانب الشخصي، عُرف الراحل بارتباطه العاطفي بزوجته الأولى فاطيما، التي أنجب منها ابنه كمال وابنته مريم، وأثر رحيلها على حالته النفسية والجسدية حيث أصيب بالعديد من الأمراض وعُولج في مصحات نفسية لعدم تحمله صدمة وفتها، لكنه تزوج في عام ٢٠١٥، من مديرة أعماله أميرة.



