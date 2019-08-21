عالم أزهري: صيد الأسماك صعقا بالكهرباء حرام شرعا
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:59 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، إن صيد الأسماك صعقا بالكهرباء، سواء كان التيار الكهربائي قويا أم ضعيفا، حرام شرعًا.
وأضاف "مدكور"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن السبب وراء التحريم هو أنه يسبب ألمًا للأسماك، ويقضي على الثروة السمكية.
واستشهد العالم الأزهري، بالحديث الذي يقول: "أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ ".
وأضاف "مدكور"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن السبب وراء التحريم هو أنه يسبب ألمًا للأسماك، ويقضي على الثروة السمكية.
واستشهد العالم الأزهري، بالحديث الذي يقول: "أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ ".
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