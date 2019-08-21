وزير الثقافة: السلوك الحضاري لجمهور مهرجان القلعة مردود إيجابي لجهود بناء الإنسان (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ ٢٨ والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحياها كل من فريق مسار إجباري والمطرب محمد محسن، وسط جموع من شباب مصر المستنير تجاوز عددهم ١٥ ألفًا.





وأبدت عبد الدايم، سعادتها باحد صور إستجابة الجيل الجديد لرسائل الثقافة التي تدعو الى انتقاء المواد الإبداعية المتنوعة والهادفة الى السمو بوجدان المجتمع وتحقيق محاور التنمية المستدامة.





وأشارت إلى أن السلوك الحضاري للأعداد الغفيرة التى تواجدت بالحفل يعد مردودًا إيجابيًا لجهود الدولة في مجال بناء الإنسان والناتجة عن الإيمان باهمية دور الفنون الجادة فى تنمية وتطوير الوعى.





ومن داخل الحصن العريق الشاهد على تاريخ مصر الحافل بالانجازات استهل الحفل بعاصفة من التصفيق والتهليل قابل بها الحضور فريق مسار اجبارى الذى نجح فى تكوين قاعدة جماهيرية اسطورية من النشء والشباب باعتباره معادلا فنيا لاحلامهم وطموحاتهم ، ومن خلال اعمال متنوعة تحمل ايقاع وروح العصر شرع فى رواية قصة جيل يسعى الى اثبات الذات ورسم خارطة لمستقبل مشرق يعكس المكانة الريادية للوطن ويستند الى حضارة سبعة الاف عام كان منها متخافش ، افتح بيبان ، حاوى ، شيروفوبيا ، زيك انا ، مساومات ، كانت هتفرق فى الوداع ومقاطع من الاوبريت الشهير الليلة الكبيرة .





ثم اصطحب محمد محسن الجميع فى رحلة الى عالم الطرب وبصوته القادم من زمن الفن الجميل تغنى وسط تفاعل الحضور بعدد من روائع خالد الذكر سيد درويش كان منها اهو ده اللى صار - الحلوة دى - التحفجية وكل دة كان ليه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ومن اعماله الخاصة تمر الليالى ، فى قلبى مكان ، ما املكش ، يا حبيبتى ، حبايب زمان ، انا اتوب عن حبك ، قد ايه القلب يعشق ، يا غنوة مبتكملش ، نشبه لبعض كما استعرض امكانياته الفنية باداء اغنية قلبى يحبك انتى باللهجة التونسية والتى نالت الاعجاب والاستحسان .