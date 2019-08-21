سيراميكا يستغني عن 8 لاعبين .. تعرّف عليهم
قام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بالإستغناء عن ثمانية لاعبين من قوام الموسم الماضي، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني.
وشملت قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف سيراميكا كلاً من : محمد حسن ميدو، ومحمد سعيد، وبسام أبو حديد، وحسام حسن، وأحمد عيد، ومحمد أحمد، وعبد الرحمن فؤاد، ومحمود صبري.
كما رحل مؤخراً أسامة إبراهيم كاجو لصفوف المريخ، كما إقترب عبد الله عبد العظيم من الإنضمام لأحد الأندية حيث يدرس أكثر من عرض .
وبذلك يتبفى في صفوف سيراميكا من الموسم الماضي ( محمد شريف ومحمود شكري وحسن ابراهيم ومحمد جمال وحسن ياسين ووليد عبد المنعم وطارق سامي وأحمد حاتم وضياء قنديل وشادي حسين وحسني ذكي وأحمد حسني ومصطفى صابر).
وكان أبو قير قد حصل على توقيع ثلاثة لاعبين من سيراميكا خلال فترة القيد الحالية وهم مصطفى الخواجة، ومصطفى بهاء، واسلام حسين، بينما رحل مصطفى مهنى لبورتو السويس.