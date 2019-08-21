كريستيانو رونالدو يفتح النار على سوق الانتقالات

وقال رونالدو في تصريحات صحفية :" لا أوافق ما يحدث في سوق الإنتقالات من مبالغ ضخمة تصّرف للتعاقد مع اللاعبين . ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وعلينا احترامه" .

وقال رونالدو في تصريحات صحفية :" لا أوافق ما يحدث في سوق الإنتقالات من مبالغ ضخمة تصّرف للتعاقد مع اللاعبين . ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وعلينا احترامه" .