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سوسن بدر: هذه الفنانة علمتني كيف أجلس وأتكلم بشكل أنيق (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:31 ص
سوسن بدر: هذه الفنانة علمتني كيف أجلس وأتكلم بشكل أنيق (فيديو)
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قالت الفنانة سوسن بدر، إنها شاركت خلال دراستها في المرحلة الثانوية في  تجربة أداء لدخول مجال عرض الأزياء، مشيرة إلى أن الفنانة رجاء الجداوي كانت ضمن لجنة التحكيم، وقامت باختيارها.

وأضافت سوسن بدر خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "دي إم سي": "كان لرجاء الجداوي، فضل كبير علي، دربتني وعلمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق".

وأشارت إلى أن والدتها الفنانة آمال سالم شجعتها على الالتحاق بمعهد فنون مسرحية، وكانت فخورة وسعيدة جدًا، على الرغم من معارضة والدها.


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