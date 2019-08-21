خبير عسكري: "ميش مجنون هيفكر في استخدام الأسلحة النووية"

Advertisements

أكد اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه من شبه المستحيل قيام حرب نووية بين دولتين نوويتين، وخاصة إذا كانت أحد الأقطاب الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين.



وأوضح "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل منهم يمتلك توجيه الضربة الثانية التي ستدمر العالم كله مثل الضربة الأولى، معلقًا: "كلما زاد الرعب النووي كلما زاد الردع النووي".



وتابع: "مفيش مجنون هيفكر في استخدام الأسلحة النووية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حددت استراتيجية حتى تكون الدولة الأعظم في القرن الـ21، لافتًا إلى أن الاتحاد السوفيتي القديم سقط بالاقتصاد وليس بالأسلحة النووية.

